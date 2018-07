Maiori, fermata via Capone: al Bar Oriente i bus SITA potranno sostare. Garantite le coincidenze

La SITA Sud con un avviso del 3 luglio ha comunicato che l’area di fermata di via Capone, comunemente conosciuta come la “fermata del Bar Oriente”, sarà utilizzata oltre che per la salita e discesa dei passeggeri, anche per brevi soste al fine di garantire le coincidenze.

La decisione è giunta, secondo la comunicazione dell’azienda di trasporto pubblico, in seguito ad un incontro con l’amministrazione comunale. Ricordiamo ai nostri lettori, che la fermata della SITA non è mai stata compromessa, ma si è piuttosto sempre parlato se far sostare o fermare gli automezzi, nella storica area di via Capone.

L’amministrazione comunale e la direzione dell’azienda di trasporto, sembrano aver trovato un accordo sui dettagli, alla luce dell’ordinanza diramata dal sindaco Antonio Capone sulla limitazione agli autobus inquinanti: proprio nell’ultima intervista di Positanonews a referente SITA Corace, si è detto che si necessitavano di tempi tecnici per garantire le coincidenze.