Maiori, Capone. Un’amministrazione triste che rende triste la città. La denuncia di Valentino Fiorillo sul Sand Village

Questo era il Sand Village 2010. Unico in Costiera amalfitana . Campi da beach volley e beach soccer, parco giochi per bambini, area polivalente utilizzata dalle associazioni locali per ginnastica, arti marziali, spinning, ballo, ecc.

Oggi, su quella spiaggia, sporca, invasa da rifiuti e barche abbandonate, solo la buona volontà di Bonaventura Venturino Costabile ha fatto quantomeno rivivere due campi da beach volley, senza reti di protezione, delimitato da quattro pertiche infisse nella sabbia con un nastro segnaletico bianco e rosso, senza spogliatoi, senza bagni, senza docce. Senza illuminazione, utilizzabile solo di giorno . Valentino Fiorillo fa una bella riflessione con due post . Certo oggi che i giovani , anche della costa d’ Amalfi, sono abbandonati a se stessi vedere questo abbandono lascia amarezza, un’amministrazione triste questa di Capone, secondo Fiorillo, che evidentemente come successi, stando al consigliere di minoranza, porta queste desolazioni