Luminaria di Praiano , la foto simbolo dell’evento di Giuseppe Di Martino di Positano. La foto-simbolo dell’evento , ideato da Gennaro Amendola, del nostro Giuseppe Di Martino. Fotografo, ma anche tecnico dei computer di Positanonews, con lo studio a Piazza Mercato fra Sant’Agnello e Piano di Sorrento, al fianco del Bar Due Pini. Di Martino sembra averci preso gusto , vincitore del premio Positanonews per le Frecce Tricolori a Sorrento, curatore delle immagini della cartina di Positano realizzata da Nino Buonocore e curata da Ambrogio Carro. Con l’occhio alle immagini non solo sue, ma anche quelle dell’indimenticabile Raffaele Di Martino ( Vep ), Giuseppe Di Martino non la finisce di sorprendere. Complimenti da tutta la redazione