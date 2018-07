Luminaria a Praiano 8.500 euro alla Pelagos per fare assistenza a che? Assiste allo spettacolo?

Riceviamo e pubblichiamo. Praiano, Costiera amalfitana. Ho letto l’intervento di Arturo Terminiello del Movimento Cinque Stelle sulla mancata trasparenza al Comune di Praiano, l’amministrazione di Giovanni Di Martino che non fa le dirette streaming del consiglio comunale dopo oltre due anni dal voto, nonostante le promesse, non mi meraviglia, ma mi sembra che questo aspetto, che si può anche sollevare d’inverno, distragga l’attenzione su altre cose. Come mai il Movimento Cinque Stelle non chiede chiarimenti su determine che danno 8.500 euro , cioè 17 vecchi milioni di lire, all’associazione Pelagos, che già ci sembra avere altri incarichi per la gestione dell’informazione, a cui dovrebbe essere collegato questo servizio, per l’assistenza alla Luminaria? Vediamo varie voci, ma non è chiaro ne specifico che faccia, non si capisce come mai non vi sia stata l’evidenza pubblica, o perchè non si sia utilizzata il MEPA e MEPAL, borse elettroniche dove tutte le amministrazioni dovrebbero trovare servizi. Una manifestazione , che consta sopratutto nell’effetto delle illuminazioni e nei fuochi, arrivata a costare ben 111 mila euro che, come hanno specificato le opposizioni, non sono venute dalla Regione Campania, ma dalle tasche dei cittadini, cioè da soldi in cassa al Comune , ottenuti con la tassa di soggiorno, che potevano servire per migliorare il paese. Perchè il Movimento Cinque Stelle non chiede un chiarimento? La Pelagos , che sembra il braccio dell’amministrazione a questo punto con un filo diretto, quanto percepisce nell’arco di un anno dal Comune? E questa spesa e scelta è stata fatta con tutti i crismi? Queste non dovrebbero essere domande dei lettori ma delle opposizioni che , speriamo, facciano nelle sedi istituzionali opportune, se è tutto in regola non capiamo perchè non si possa chiarire ai cittadini che stanno in difficoltà quotidiana.. In altri comuni le associazioni fanno tutte queste attività gratuitamente, loro , fra l’altro, hanno già un incarico, da qui nasce la nostra perplessità. Speriamo che Positanonews faccia, come sempre ha fatto, luce o perlomeno pubblichi questa nostra alla quale alleghiamo anche la determina Determina_n.173-2018