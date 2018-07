Luci della ribalta all’Arena del Mare a Salerno

Sotto una luna rossa, appena sbucata dall’eclissi del giorno pritma, bellissima si avvicendano sul palco i cantanti e attori, incantevoli protagonisti del premio Charlot. Piero Chiambretti è il funambolo presentatore che, alla grande, conduce a braccio la manifestazione. La sistemazione sulle sedie, in una specie di lotta pronta per il posto giusto e per la visuale alle sedie retrostanti, viene scartata. Ci arrampichiamo, in fondo, sulla gradinata posta proprio di fronte al palcoscenico. Su cui campeggia un

Maxischermo gigante, che vediamo per la prima volta, in tutta la sua magnifica bellezza. A consegnare il primo premio all’ideatore e organizzatore dell’Evento: Claudio Tortora c’è, nientepopodimeno che, Ilquinto figlio dell’amatissimo Charlie Chaplin.

Ficarra e Picone duettano prima tra di loro grazie al nuovo film-documentario, per le scuole, su Falcone e Borsellino, rigorosamente interpretato da attori bambini, poi anche con il grande Chiambretti, per nulla intimidito dalla parlata gioiosamente sicula.

Quando sale, sul palco, Vanessa Redgrave dalla sua altezza la sua riservatezza sembra un tenero vezzo. Questa donna guerriero che si battce per i diritti degli ultimi e’ piu’ tenera ancora all’ ingresso del marito: Il fattore attore Franco Nero.

Infine Verdone ci ha donati momenti di relax al ricordo dell’esame all’università, in cui malgrado suggerisse le domande al padre prof di fronte questi indifferente ai suoi suggerimenti lo boccia. Bellissima manifestazione che chiude la splendida kermesse dei giorni precedenti.