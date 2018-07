L’Incanto il lido più organizzato della Costiera Amalfitana, offre anche giochi acquatici e galleggianti per clienti affezionanti da oltre 40 anni!

L’incanto è sicuramente tra i lidi più organizzati della Costiera Amalfitana, ben attrezzato con sdraio, lettini ed ombrelloni, docce e cabine, adesso offre anche giochi acquatici e galleggianti per i più piccoli.

Il lido è costantemente seguito dall’attenzione di collaboratori, che ormai costituiscono punto di riferimento per i clienti affezionati e per i nuovi ospiti.

Parlando di clienti affezionati, oggi abbiamo incontrato, due turisti, che da 40 anni decidono di trascorrere le loro vacanze a Positano.

Infine il Lido L’Incanto a Positano offre accesso gratuito wi-fi, è raggiungibile via mare con le imbarcazioni e offre servizio ristorativo e bar sul lido oppure presso il Ristorante Pizzeria. Chi desidera gustare in tranquillità uno snack, un gelato oppure un drink può recarsi in presso lo Snack Bar del complesso.