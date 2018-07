IL NUOVO LIBRO DI POLITICA DI RAFFAELE LAURO

“L’Italia sul baratro – Tra il vecchio e il nuovo regime”, ecco il nuovo libro digitale di Raffaele Lauro, nato e cresciuto a Sorrento, poi trasferitosi a Roma.

Raffaele ha cercato di documentare e commentare, mantenendo, per quanto possibile, un atteggiamento non fazioso, ma di esclusiva difesa dei valori ideali della nostra democrazia repubblicana, fondata sulla Carta Costituzionale del 1948; – la crisi etico-politica dell’intera classe dirigente nazionale, testimoniata da una veemente, quanto degradata, campagna elettorale, in un clima di rabbia e di odio sociale, nonché da promesse irrealizzabili e ingannevoli per catturare il consenso degli elettori e da un impiego programmato dei Social e del web, finalizzato alla demonizzazione e alla delegittimazione, anche personale, degli avversari politici.

Puoi scaricare il pdf direttamente dal sito dell’autore qui.