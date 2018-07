LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

LA GOLETTA VERDE ED IL MARE BLU

Potrebbe essere il titolo di una favola per ragazzi od un racconto del mare, nei suoi misteriosi orizzonti d’ignoto. Invece siamo di fronte all’ennesima scottante constatazione: da pochi giorni, infatti, “Goletta Verde”, un organismo come tanti altri( WWF, Lega Ambiente, etc. ), a seguito di perlustrazioni costiere, ha purtroppo constatato, ancora una volta, la pessima qualità delle acque delle coste campane e, ancora una volta, ha lanciato un grido di allarme. Un allarme che si aggiunge a quelli precedenti che non hanno portato alcun evento migliorativo delle condizioni del mare.

Sono anni ormai che la qualità delle nostre acque lascia enormemente a desiderare per molteplici cause e concause: in primis per l’inquinamento generale, poi difetto di depuratori, scarichi fognari, cattiva manutenzione di rivoli, valloni (specie in Penisola Sorrentina) e via discorrendo.

Intanto qualche Comune si fregia di una bandiera blu, no comment.

Nella fantasia dei colori sappiamo che il verde ed il blu mescolati danno il colore giallo, sinonimo di allarme e di pericolo. Lasciamo a chi legge di fare le proprie considerazioni. Noi, restando in argomento, “non agitiamo le acque”, per polemiche o per altri scopi; diciamo soltanto le cose come stanno, sperando in un rinsavimento da parte di tutti i responsabili, rinsavimento che seppure tardivo sarebbe sempre ben accetto nell’interesse del Paese.

(avv. Augusto Maresca)