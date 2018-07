Lettere da Piano di Sorrento diventano un libro. Quindici anni di storia di Positanonews, primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, una decina dedicati quotidianamente a Piano di Sorrento, fra cronaca, eventi, politica e curiosità. Fra le nostre firme quella prestigiosa dell’avvocato Augusto Maresca, che oltre ad essere un professionista è un accorato ambientalista, passionale censore della vita pubblica, poeta e anche scrittore.

Le sue Lettere da Piano di Sorrento sono riflessioni che vanno oltre l’ambito carottese. Vivono il quotidiano e parlano di universale. Come del resto cerchiamo di fare ogni tanto col nostro giornale. Uno spaccato di realtà diventato un libro con una foto che per noi è simbolica sia per l’immagine che per l’autore. Piano ripresa dall’alto , che spazia dai Colli al mare, fra la costa di Sorrento e quella d’ Amalfi verso Positano. Non poteva che essere quella di Peppe Coppola Photo 105.

Positanonews quindi ha prodotto ancora un libro, grazie all’avvocato Augusto Maresca, dopo la Poesia , la narrativa e testi teatrali, dai Moti dell’anima a Benito Ruggiero. Un percorso culturale a pochi noto il nostro, oltre ad affrontare l’assillo della cronaca quotidiana , siamo presenti in attività multi mediali e socio culturali, dalla televisione , al lavoro sui social e all’editoria.

E Lettere da Piano di Sorrento rappresenta una delle gemme più preziose, simbolo di quello che oggi si chiama informazione “glocal”, che dal territorio parla del territorio al mondo, ma anche della possibilità che non tutto si perda nel marasma dell’iperinformazione quotidiana.

Grazie a tutti voi che ci seguite , faremo passare questa caotica estate, per una presentazione autunnale , dove sarà possibile riflettere, ascoltare e godersi una bella serata fra amici per parlare di questo ultimo lavoro dell’avvocato Augusto Maresca.

