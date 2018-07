Una notizia sconvolgente, proprio dopo la notte del trasferimento ai Lakers. Com’è possibile che la grande star della NBA, King LeBron James, sia sbarcato proprio all’Aeroporto Costa d’Amalfi di Pontecagnano? C’è già grande fermento intorno alla foto che sta facendo il giro del web e invadendo i social network.

Lo scatto del cestista più famoso al mondo è stato pubblicato in queste ore sulla pagina Facebook “Overtime – Storie a spicchi” e dal sito NBA Religion, una fanpage per gli appassionati di basket, facendo fantasticare giornalisti sportivi e non. Ma LeBron sa trattarsi bene ed ha scelto Positano come sua meta per le vacanze.

La Costiera Amalfitana sembra comunque essere diventata la destinazione di tanti giocatori della NBA, ed ex campioni della spettacolare competizione sportiva: nelle settimane scorse sono giunti sulla Divina, Pau Gasol (San Antonio Spurs) e Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), mentre Shaun Livingston (Golden State Warriors) si sta godendo le vacanze con la propria famigliola. Ultime indiscrezioni parlano anche del ritorno di Magic Johnson & family con uno mega yacht.

King LeBron è stato visto fare scalo nell’aeroporto salernitano, in compagnia di una familiare, vestito con una felpa gialla (i suoi nuovi colori), zainetto, occhiali da sole e un cappellino da baseball nero: la coppia è poi salita a bordo di una macchina dai vetri oscurati che li ha portati nella città romantica. LeBron James sceglie l’Italia per rilassarsi, dopo l’ufficializzazione del suo passaggio ai Los Angeles Lakers al mastodontico ingaggio di 154 milioni di dollari in 4 anni. Chissà che non incontri a breve proprio Magic Johnson, che attualmente si occupa del mercato della franchigia gialloviola.