LeBron James a Nerano ai Quattro Passi: l’ultima tappa prima del rientro a Los Angeles

La vacanza da favola di LeBron James in Costiera, si è conclusa nei migliore dei modi: la star dell’NBA ha fatto la sua ultima tappa a Nerano, nel ristorante stellato i Quattro Passi. Mister 154 milioni si è trattenuto nel locale di Marina del Cantone, a Massa Lubrense, per degustare le portate gourmet della casa.

Il cestista è stato accolto in maniera impeccabile nel regno di Nino Melillo, il fantastico locale con vista mare dalla ricca carta di vini. Il campione coccolato con amore dal personale, ha gradito le preparazioni dello chef Melillo, un istituzione in cucina da oltre trent’anni, con le sue due stelle Michelin e i due cappelli de L’Espresso.

“The King” prima di lasciare il locale, ha scattato qualche foto ricordo con i dipendenti. Dopo questa magnifica pausa di circa una settimana a Positano, Lebron James è ritornato già negli States, destinazione Los Angeles: il campione ha iniziato ad allenarsi per non farsi trovare impreparato per il pre-campionato, che inizierà il prossimo settembre. “La NBA non dorme mai”, dicono i media americani.