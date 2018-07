LE SACRE RELIQUIE DI S. TROFIMENA DOPO 50 ANNI TORNANO A PATTI

Palpabile l’emozione a Minori per la partenza delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena alla volta di Patti, città di origine della santa che la venera sotto il nome di Febronia.

Dopo 50 anni dall’ultima volta, le venerate spoglie della santa Vergine e Martire siciliana tornano nella sua città natia.

Stasera alle ore 20:00 nella Basilica di Santa Trofimena ci sarà una cerimonia di saluto e di inizio del pellegrinaggio. Domani mattina circa 150 Pellegrini accompagneranno la loro protettrice a Patti guidati dal parroco don Ennio Paolillo e dal sindaco Andrea Reale.

Ad accoglierli alle ore 18:30 del 27 luglio una folla festante a Patti in piazza Marconi che accompagneranno le reliquie fino alla chiesa cattedrale dedicata a San Bartolomeo apostolo dove ci sarà una breve liturgia, alla presenza dell’arciprete della chiesa cattedrale padre Enzo smriglio e del venerabile capitolo della cattedrale preceduto da Don Basilio Rinaudo.

Intense, poi, saranno le due giornate festive del 28 e 29 luglio. Intanto anche il nostro arcivescovo Monsignor Orazio Soricelli raggiungerà la città in provincia di Messina per presiedere le solenni celebrazioni, accolto fraternamente dal vescovo di Patti Monsignor Guglielmo Giombanco.

Il giorno 28 luglio alle ore 18:30 ci saranno i solenni Vespri pontificali e il 29 luglio alle ore 19:00 Monsignor Soricelli celebrerà il Solenne Pontificale cui seguirà la grandiosa processione con il simulacro di Santa Febronia preceduto dalle venerate reliquie di Santa Febronia Trofimena.

A sancire la straordinarietà dell’evento ci sarà in piazza Scaffidi nei pressi della casa comunale di Patti la cerimonia di gemellaggio tra le 2 municipalità alla presenza dei rispettivi sindaci Andrea reale e Giuseppe Mauro Aquino.

Il rientro delle reliquie e dei Pellegrini è previsto per lunedì 30 luglio in prima serata.

In questo anno speciale del 225mo Anniversario del secondo ritrovamento delle Sacre reliquie di Santa trofimena si rinnova e si rinsalda il legame tra due città minori e Patti legate da secoli dal nome e dalla comune devozione verso Santa Febronia Trofimena.

Ancora ulteriori appuntamenti segneranno questo anno fino al 27 novembre. Da segnalare il pellegrinaggio presso la tomba dell’apostolo Pietro per partecipare all’udienza generale del Papa il 10 ottobre e la seconda fase della Peregrinatio che toccherà altri paesi della divina costiera ( Agerola, Furore, Conca dei Marini, Positano, Praiano, Amalfi e Atrani).