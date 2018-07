Le raccomandazioni della Asl dopo il maxi rogo nell’impianto dei rifiuti a Caivano (Napoli)

26/07/2018 – Dopo il maxi rogo di ieri nel comune di Caivano, l’Asl Napoli 2 nord ha inviato una lista di raccomandazioni ai sindaci di Caivano, Cardito, Afragola, Frattamaggiore, Acerra, Marcianise, Orta di Atella e Crispano. La nube nera che ha inquinato la qualità dell’aria preoccupa i cittadini e le autorità di Caivano e dei comuni limitrofi.L’azienda ospedaliera ha quindi diffuso un comunicato, indicando alcune raccomandazioni a seguito di un sopralluogo effettuato ieri, intorno alle ore 15:00, nell’area interessata dal rogo. Si raccomanda di: lavare in modo efficace i prodotti agricoli; ai presidi ospedalieri di chiudere l’impianto di climatizzazione al servizio delle sale operatorie e della radiologia; di tenere chiusi porte e infissi per quanto possibile; di comunicare ai responsabili dei mercati ortofrutticoli di invitare gli acquirenti a lavare i prodotti; di consigliare alla popolazione esposta di uscire il meno possibile al fine di evitare l’esposizione a sostanze aeree disperse prodotte durante l’incendio.Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora si è recato sul luogo dell’incendio nella frazione di Pascarola a Caivano per incontrare le autorità e la cittadinanza. L’incendio nel territorio del Comune di Caivano si è sviluppato ieri mattina in un sito industriale nella zona industriale dove sono stoccate carta e plastica riciclate.

(Rassegna stampa – Fonte Vesuviolive)