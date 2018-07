Vi riportiamo alcuni scatti fotografici davvero eccezionali in giro per la Costiera Amalfitana, teatro di sogni quando si vive la bella stagione, ovvero l’estate. Alcune foto di una serie di tuffi mozzafiato scattati da un maiorese denominato “J.d. Vesper” direttamente, qui, su Positanonews in esclusiva dalle famose rocce della Costiera.

Vi consigliamo di cliccare su “foto” in alto!