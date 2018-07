Ancora un Vip, ancora una volta riportato sui giornali online in Italia in anteprima da Positanonews . L’attrice Robin Wright, ex di Sean Penn, con il giovane Clement Giraudet passione d’amore a Positano . I due sono arrivati da Capri con il Positano Jet dei Lucibello, confondendosi con i tanti viaggiatori, per poi arrivare in una villa privata a Liparlati per godersi la loro vacanza in Costiera amalfitana . Oramai sono giorni che sono qui in costa d’ Amalfi, scappavano dai paparazzi, ed infatti non hanno neanche aspettato i porter, ma addirittura hanno portato le valigie da soli per poi avviarsi in piazza dei Mulini e con un taxi nella villa super riservata , fuori da occhi indiscreti. Decine le foto postate dei loro momenti amorosi e allora Positanonews, che praticamente intercetta sempre i personaggi fra Positano, Amalfi, Ravello e Capri, ha deciso di rivelarlo..

I due, con una grande differenza di età, lei 52 anni e lui una ventina in meno, stanno avvinghiati insieme appassionatamente e qui nella Città Romantica sono stati felici

Chi è Robin Wright secondo wikipedia

Nata a Dallas ma cresciuta a San Diego, da Gayle Gaston, venditrice di cosmetici, e Freddie Wright, impiegato in una compagnia farmaceutica, giovanissima inizia a fare la modella presentandosi semplicemente con il nome Robin Wright. Debutta in TV nel 1983 interpretando Barbara Anderson nella serie Yellow Rose. Il primo vero ruolo da protagonista lo ottenne in realtà l’anno successivo nel 1984 interpretando Kelly Capwell nella soap opera Santa Barbara, ruolo che interpreterà fino al 1988 e che le frutterà un Soap Opera Digest oltre a tre candidature all’Emmy. Questo ruolo le offrì una popolarità a livello mondiale, poiché la soap venne distribuita in oltre 42 paesi nel mondo intero, ottenendo un grande successo che le permise di continuare fino al 1993, quando la serie fu cancellata anche a causa dei bassi ascolti, che negli Stati Uniti non decollarono mai.

Debutta sul grande schermo nel film di Rob Reiner La storia fantastica del 1987, seguito da Toys – Giocattoli. Successivamente recita in Moll Flanders e nel 1995 recita in 3 giorni per la verità di Sean Penn che sposerà poco dopo. Negli anni seguenti lavora in film come Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner, Unbreakable – Il predestinato con Bruce Willis, Una casa alla fine del mondo fino a Complicità e sospetti di Anthony Minghella. Le sue interpretazioni più famose sono quella del 1994 in Forrest Gump, dove è Jenny, il grande amore di Forrest, e dal 2013 quella nella serie televisiva in onda su Netflix, House of Cards – Gli intrighi del potere dove interpreta Claire Underwood, moglie del politico statunitense Frank, interpretato da Kevin Spacey. Proprio per questo ruolo, nel 2014 vinse il Golden Globe come migliore attrice protagonista.

Dal 1986 al 1988 è stata sposata con l’attore Dane Witherspoon.[1] Dopo 6 anni di fidanzamento, il 27 aprile 1996 sposa l’attore Sean Penn, conosciuto sul set di Stato di grazia, da cui ha due figli, nati nel 1991 nel 1993.[2] Dopo il matrimonio l’attrice ha preso il cognome del marito, presentandosi come Robin Wright Penn, per poi tornare ad essere semplicemente Robin Wright dopo l’avvio delle pratiche per il divorzio. Alla fine del 2007 la coppia annuncia infatti la separazione. Penn e la moglie si riconciliano brevemente un paio di volte, per poi annunciare il divorzio definitivo il 28 luglio 2010.[3] Tra il 2012 e il 2015 ha frequentato l’attore Ben Foster; i due annunciarono il fidanzamento nel gennaio 2014, lasciandosi poi nell’agosto dell’anno successivo.[4][5]

Da fine 2017 ha iniziato una relazione con Clement Giraudet, manager francese della maison Saint Laurent.