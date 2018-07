L’attore Will Smith in vacanza con la famiglia a Capri

Capri è da sempre considerata l’isola dei vip ed ogni anno, nel periodo estivo, sono tante le star che decidono di trascorrere qualche giorno di relax tra gli splendidi panorami dell’isola azzurra. L’ultimo vip arrivato a Capri è l’attore americano Will Smith che sta trascorrendo parte delle sue vacanze in Italia, iniziando il suo tour proprio dall’isola di Capri dove aveva già soggiornato due anni fa quando raggiunse anche Ischia e la Costiera Amalfitana. Will Smith sta trascorrendo momenti piacevoli visitando le stradine capresi insieme alla moglie Jada Pinkett ed i figli Jaden, Willow e Trey. E chissà se, anche questa volta, non decida di raggiungere la costiera amalfitana