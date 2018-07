L’Arte di CERAMICHE CASOLA incontra il magico Scenario di Musica e Danza del 66imo RAVELLO FESTIVAL.

Luglio 2018 – Dopo avere sponsorizzato diverse attività , contribuendo ad incentivare lo sport , l’arte e la cultura, l’Azienda Ceramiche Casola, guarda avanti e fa una scelta di qualità ,e di differenziazione diventando per la prima volta lo Sponsor Ufficiale della 66ima edizione del Ravello Festival.

Una fantastica opportunità di visibilità, risonanza in un parterre d’eccezione : Ravello e Villa Rufolo.

Villa Rufolo a 340 metri sul livello del mare, domina il golfo di Salerno. Il Ravello Festival, nella sua attuale configurazione, deriva da una serie di iniziative che ne fanno uno dei più antichi festival italiani. Va riconosciuto a Girolamo Bottiglieri e a Paolo Caruso l’ideazione dell’evento culturale che più di ogni altro avrebbe contribuito a costruire l’identità di Ravello come “Città della musica”. L’associazione del nome di Wagner alla Villa Rufolo, resa splendida e accogliente dal filantropo scozzese Francis Neville Reid, era troppo allettante per non suggerire l’idea di realizzare concerti in un sito benedetto personalmente dal grande compositore ( cit sito Ravello Festival ) http://www.ravellofestival. com/storia/