La Trasformazione Digitale delle Imprese passa per la Formazione

Quando si parla di Trasformazione Digitale delle Imprese, oltre a voler evidenziare e raggruppare l’insieme di cambiamenti e innovazioni dal punto di vista culturale e tecnologico che le Imprese stesse stanno attuando, è fondamentale soffermarsi su un aspetto che a mio avviso, riveste un ruolo ancor più importante: la formazione. Un Impresa è costituita da esseri umani e qualsiasi sia il loro ruolo, è fondamentale che questi ultimi siano formati per essere al passo con quelle che sono le esigenze che il mercato presenta. Formarsi significa stimolare quella crescita personale che in ogni luogo e in ogni ambito permetta di sviluppare le competenze utili ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati. Quando oggi si parla di trasformazione digitale dell’impresa pertanto, non bisogna solo soffermarsi e concentrarsi su quelli che sono gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, ma bensì calare questi strumenti, attraverso la formazione delle persone che ne fanno parte, in quello che è il contesto aziendale e ripensare in modo digitale tutte le relazioni e i comportamenti che concorrono a realizzare gli obiettivi prefissati. La Trasformazione Digitale delle Imprese infine, non rappresenta solo un mutamento tecnologico e culturale che stiamo vivendo,ma soprattutto un’occasione di crescita personale e culturale che solo attraverso la formazione possiamo alimentare per poter essere sempre più competenti e soprattutto competitivi.