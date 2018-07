La Snav Folgore Massa vuole stupire ancora

Molte le riconferme, volti nuovi ma si punta soprattutto sui giovani

Redazione – Dopo una passata stagione che l’ha vista protagonista la Snav Folgore Massa e pronta a stupire ancora, ci sono state molte le riconferme e dei volti nuovi ma si punta soprattutto sui giovani.

Quindici giorni fa il ds Ruggiero ripeteva che “…la squadra è fatta, aspettiamo solo l’ultimo nulla osta da un giovane in cui crediamo fortemente e poi potrò dirmi davvero felicissimo del mercato svolto! Giorno per giorno sono certo che i nostri tifosi, tra conferme e nuovi acquisti, si innamoreranno di questa nuova Folgore! Abbiamo fatto scelte ben precise in linea con le uniche cose che davvero ci danno l’entusiasmo di fare volley! Abbiamo pescato nei vivai della Super Lega ragazzi che hanno fame di vincere. Vogliamo che la Folgore sia una culla per giovani talenti che possano essere traino per tutto il vivaio biancoverde. Si può vincere in tanti modi ma noi per essere felici, vogliamo provare a farlo con il lavoro in palestra e con l’entusiasmo dei ragazzi. Per formare questa squadra anche quest’anno stiamo compiendo grandi sforzi economici ma sono certo che i nostri sponsor apprezzeranno le linee guida di un progetto che mette al centro i giovani e la voglia di costruire successi attraverso lavoro, passione ed entusiasmo!”

Sforzi che sono stati fatti ma che vedremo in avanti, ma per partire lo si fa da mister Nicola Esposito, che dopo la riconferma dichiara che “…sono molto felice di poter proseguire questo percorso, lavoreremo tanto per competere con le migliori”.

Chi ancora vestirà la maglia biancoverde sarà il capitano Gianpio Aprea che dopo aver acquistato il cartellino dall’Itas Trentino, la Snav Folgore Massa se lo tiene ben stretto il suo fuoriclasse in cabina di regia.

Chi non ha voluto lasciare la terra delle sirene è stato Paul Ferenciac, nonostante tante di quelle che gli si sono girate intorno ed hanno fatto carte false per averlo, ma lui non ha avuto dubbi e con ferma convinzione ha accettato la proposta di rinnovo del suo contratto con l’obiettivo al secondo anno in biancoverde di consacrarsi come bomber di razza.

Fiducia è stata data anche ad Elio Cormio che con i biancoverdi ha avuto oltre 50 presenze tra Under 20, serie C e soprattutto serie B, un giocatore dalla mano pesante in attacco, grande lavoratore in palestra ed umiltà da vendere.

Dalle riconferme ai nuovi volti: Lorenzo Esposito, schiacciatore campano classe ‘99, ha umiltà, grandi doti fisiche e voglia di mettersi in mostra in una società ambiziosa.

Lo si è apprezzato come grande talento nelle finali nazionali under20 dove con la maglia della Sigma Aversa ha conquistato un lusinghiero quinto posto.

Dalla terra toscana arriva Leonardo Fantauzzo che la Snav Folgore Massa ottiene in prestito per una stagione dalla società di Super Lega della Emma Villas Siena, uno dei giovani ricettori più forti e promettenti dello scorso campionato di serie B. Fantauzzo e’ stato protagonista di un grande campionato nelle fila della Syr Safety Perugia, avendo più volte anche l’onore di allenarsi con la squadra maggiore. Alla corte di mister Esposito arriva un lottatore classe ‘97 che darà tanta qualità alla fase di seconda linea e con le sue doti di saltatore e di attaccante.

Ma intanto è stato anche varato il calendario con la Folgore che giocherà sempre nel girone G della Serie B, si sposterà in Campania dove incontrerà Atripalda, Marcianise, Normanna Aversa, Ischia, Vesuvio Cimitile, Tya Marigliano, Pozzuoli e la Gis Ottaviano, poi in Puglia con Casarano, Galatina, Fulgor Tricase e Taranto, ed infine in Basilicata con la Virtus Potenza.

