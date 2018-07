La risposta di Positanonews a Luigi Mansi di Scala che (non) Cambia

Scala, Costiera amalfitana. Non abbiamo avuto tempo prima per rispondere all’intervento del triplice sindaco Luigi Mansi di ” Scala che (non) Cambia “, almeno poteva cambiare il nome con la triplice candidatura..

“Una strombazzante e parziale stampa locale”! Questa ci mancava come definizione del nostro giornale. Sorridiamo per il goffo tentativo di definirci, ma al tempo stesso siamo molto preoccupati.

Ci siamo occupati della campagna elettorale di Scala e delle successive schermaglie, in modo del tutto simile a quello riservato a tutti gli altri comuni della costiera. Non abbiamo ricevuto risposte ai nostri tentativi di dialogare con la maggioranza uscente e poi confermata dal voto. Un atteggiamento più collaborativo ed aperto lo abbiamo trovato nel gruppo “Progetto Scala” capeggiato dall’Arch. Antonio Ferrigno, con il quale ultimamente ci siamo pure confrontati sulla nostra interpretazione delle norme statutarie vigenti a Scala. Forse proprio questa nostra presa di posizione sul punto deve aver dato fastidio al Sindaco Mansi, questo lo capiamo bene, anche perché un sindaco che ha gestito per dieci anni uno statuto che poi disconosce in poche ore, non fa proprio una bella figura. Ma quello che non capiamo è la definizione di “stampa di parte e strombazzante” che avrebbe ordito chi sa cosa con la minoranza.

Signor sindaco ci pare proprio che lei ci stia trattando come quell’ignorante che si scaglia contro il medico che gli ha diagnosticato il male. Lo statuto non lo abbiamo scritto noi, è quello che lei ha gestito per 10 anni, perché scagliarsi contro di noi che ne abbiamo solo stigmatizzato l’esistenza? Crede che serva a qualche cosa stabilire chi lo ha scoperto per prima o se è stato prima pubblicato e poi protocollato, o viceversa? Fatto sta che lo Statuto non è stato aggiornato, e già il fatto che non si aggiornano le proprie normative statuarie lascia quantomeno perplessi su come si gestisce la vita pubblica, almeno sotto l’aspetto dell’ordine normativo e burocratico.

In amministrazione come nel giornalismo, la sostanza dovrebbe avere sempre il sopravvento sulla forma; solo nel diritto amministrativo la forma è sostanza, orbene se non ci ha nascosto qualche cosa, lei non è un esperto di diritto amministrativo, ma il sindaco di un’intera città e non di una maggioranza. Che un sindaco muova accuse così rozze su una parte della stampa, dimenticando che le veline del comune di Scala hanno da tempo corsie preferenziali e solo verso una certa stampa, secondo noi è un fatto grave, perché il capogruppo di una parte può anche mostrare risentimento verso una stampa non compiacente e amica, ma un sindaco non può attaccare chi fa onestamente il proprio lavoro e cerca di animare un dibattito che per anni è stato assente. A proposito, forse le sarà sfuggito, ma dal nostro giornale abbiamo anche lanciato un grido di allarme allorquando abbiamo denunciato che il silenzio assordante registrato a Scala durante la campagna elettorale era un brutto segno. Ecco, da sindaco, farebbe bene a preoccuparsi di questo e a cercare di far crescere il dibattito e la democrazia nel suo paese, sia pur sempre in costiera Amalfitana nell’anno del Signore 2018, e non in una landa deserta del 1800. Quanto all’essere di parte sulla vicenda, abbiamo il piacere di farle sapere che il sottoscritto, direttore di Positanonews avv. Miche Cinque, ha discusso per la sua tesi una ricerca proprio sugli statuti comunali; in quella tesi metteva in risalto proprio quei principi che oggi lo portano a schierarsi totalmente a favore della legittimità e costituzionalità dello statuto vigente, pur se vecchio, inattuale e bisognevole di radicali cambiamenti; quindi secondo noi prima revoca gli assessori, poi magari, dopo aver cambiato lo statuto, li rinomina. In mancanza riteniamo che ci sia un grave vizio sulla legittimità degli atti.

Signor sindaco dimostri di essere democratico e, almeno come sindaco, super partes; risponda alle nostre richieste di notizie, invii anche a noi le sue veline senza privilegiare alcuna stampa, e noi saremo felici di rendere il nostro servizio a favore anche del comune di Scala, con imparzialità e deontologia professionale, plaudendo a quanto di buono andrà a fare, ma anche criticando quanto non dovessimo condividere.

Questa è la nostra correttezza che strombazziamo volentieri, lo saremo ancora di più se potremo strombazzare anche la sua correttezza e quella della minoranza del comune di Scala, come sinora abbiamo fatto.

Buon lavoro a lei e a tutta l’amministrazione del Paese più antico della costa d’Amalfi.