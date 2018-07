La reliquia di san Giovanni Paolo II ritorna nella comunità parrocchiale di S. Maria Assunta Incoronata in Positano 28 luglio - 5 agosto 2018

Ritorna tra noi dopo due anni la reliquia del Papa San Giovanni Paolo II in occasione del 40° anniversario della nomina a papa. Un evento che ci porta a preparaci alla festa della Madonna di Positano il prossimo 15 agosto. Accoglieremo la reliquia del santo sabato 28 luglio alle ore 18,30 sul molo “Leonide Massine” seguirà la processione verso la Chiesa Madre e la Celebrazione Eucaristica. La reliquia per tutta la settimana girerà per le chiese dei rioni; nei rioni si osserveranno questi orari: Ad eccezione di lunedì che dopo le 15,00 la reliquia verrà portata nella cappella di san Pietro.

Ore 09,00 accoglienza nella cappella del rione, momento di preghiera segue la visita agli ammalati. Alle 15,00 il rosario alla Divina Misericordia e la Santa Eucarestia alle ore 19,00 animata ogni giorno da un gruppo.

Martedì 31 luglio : Chiesa Nuova, Eucarestia animata dalle suore.

Mercoledì 1 agosto : Cappella di san Giacomo- Liparlati, Eucarestia animata dal gruppo dei ministranti della parrocchia.

Giovedì: Cappella di S. Margherita – Fornillo, Eucarestia animata dai ragazzi di prima comunione e giovani.

Venerdì 3 Agosto : Chiesa Madre, Eucarestia animata dagli operatori pastorali e adorazione notturna fino alle 24,00.

Sabato 4 Agosto : Chiesa Madre, a sera ore 21,00 in oratorio proiezione del film ” Karol, un uomo diventato papa”.

Domenica 5 Agosto : Chiesa Madre Ore 19,00 Esposizione della venerata statua della Madonna, Celebrazione Eucaristica animata dalle famiglie e partenza della reliquia con processione fino in piazza dei Mulini e congedo.

Da Lunedì 6 Agosto inizierà il novenario in preparazione alla festa della Madonna di Positano