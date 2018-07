La Guardia Costiera scopre un lido abusivo sulla spiaggia di Castellammare di Stabia

Questa mattina la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, coordinata dal comandante Guglielmo Cassone, è intervenuta presso un arenile stabiese adiacente via Alcide De Gasperi, all’altezza di Via Poma, nei pressi del Lido Desio. L’intervento rientra nel servizio di vigilanza dell’operazione “Mare Sicuro 2018” ed è avvenuto in seguito a delle segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa circa l’occupazione abusiva di 300 metri quadrati di pubblico demanio marittimo. In effetti, giunti in zona, i militari hanno riscontrato l’illecito ed ritrovato anche 50 attrezzature prive di occupanti posizionate sulla spiaggia libera al fine di evitare che venisse utilizzata gratuitamente dai bagnanti. La Guardia Costiera ha fatto immediatamente sgomberare la zona rimuovendo le strutture posizionate abusivamente ed ha ripristinato la libera fruizione della spiaggia. L’autore dell’abuso è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L’attività di vigilanza della Guardia Costiera continuerà durante tutta l’estate in modo da combattere le violazioni delle leggi e garantire a tutti una fruibilità delle spiagge in tutta sicurezza. Eventuali emergenze in mare possono essere segnalate direttamente alla Capitaneria di Porto chiamando il numero blu 1530, raggiungibile in modo gratuito dai telefoni fissi e mobili.