La Goletta Verde di Legambiente nelle acque di Vico Equense

La penisola sorrentina sarà toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che ogni anno, dal 1986, circumnaviga le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. Il battello di Goletta Verde, inoltre, preleva campioni d’acqua marina e li fa analizzare per poi diffondere in tempo reali i risultati. L’imbarcazione di Legambiente sarà presente l’8 ed il 9 luglio nelle acque di Vico Equense da dove proseguirà per raggiungere Marina di Camerota.