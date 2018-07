Da Filangieri a Croce, passando per Leopardi. E guardando al Vesuvio, ingombrante e minacciosa presenza per Napoli e l’intero golfo. Ci sono gli armonici suoni della natura e lo scrosciare dell’acqua terapeutica, dagli effetti sorprendenti per la pelle (e non solo), a fare da sfondo alle discussioni filosofiche di “MeditEuropa. L’idea d’Europa nei filosofi del Mezzogiorno”, il cartellone promosso dal Comune di Barano e dall’associazione culturale InSophia con l’obiettivo di discutere, oggi, di Europa. Un cartellone che si conclude con una intensa due giorni in cui le parole si intrecciano con la musica e il teatro.

La Fonte delle Ninfe Nitrodi, dove già gli antichi romani amavano sfruttare le qualità delle acque isolane, è il singolare sfondo delle ultime due conferenze, organizzate in collaborazione con il Comune di Napoli, nell’ambito del Maggio dei Monumenti, dell’Università Partenope, dell’istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Circolo Sadoul.

Venerdì 29 giugno alle 18 è in programma la conferenza “Filosofia del Vesuvio, Filangieri e Leopardi” di Francesco Di Donato e Sonia Scognamiglio dell’università Parthenope: un momento di approfondimento cui seguirà la piece “Sull’orlo del cratere: filosofia del Vulcano”, un dramma semicomico in unico atto di Francesco Di Donato, con letture dell’attore Leonardo Bilardi, che interpreterà le voci di Filangieri e Leopardi. Durante l’incontro è previsto un intervento dell’avvocato Benedetto Migliaccio, già sindaco di Vico Equense.

Sabato 30 giugno, alle 18, è sempre il moderno complesso termale di Barano d’Ischia a ospitare un appuntamento di spessore: di “Croce filosofo della Politica” parlerà infatti Dino Cofrancesco, ultimo grande esponente del pensiero liberale italiano, docente ordinario all’università di Genova. A seguire. A seguire, musica classica con il concerto di Giuseppe Iacono (al violino) e Antonio Pilato (alla chitarra) con brani di Bach, Elgar, Debussy, Fauré, Massenet, Mussorgsky, Tchaikovsky e Rachmaninov. I due incontri chiudono un ciclo di cinque conferenze in cui, come spiegano il sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso, e l’assessore alla Cultura, Daniela Di Costanzo “abbiamo così pensato di ripartire dal pensiero dei grandi pensatori del Mezzogiorno per rafforzare l’identità europea, convinti peraltro che la cultura sia anche uno strumento della promozione del nostro straordinario territorio”. “Intrecciare pensiero e bellezza è stata un’idea vincente – spiega il direttore scientifico di “MeditEuropa”, Raffaele Mirelli, che cura anche il festival “La filosofia, il Castello, la Torre” – Mettere in discussione il concetto d’Europa non è solo un fatto attuale, ma un’esigenza che abbraccia il concetto di formazione del pensiero”.