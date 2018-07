La Dittatura dell’Ignoranza si accende con un fiammifero…

Il potere di guarigione degli alberi e delle piante”, definito “Effetto Biofilia”, è quell’istintiva attrazione dell’uomo nei confronti della natura con cui “riconnettersi alle proprie radici”. Già nel XII secolo Ildegarda di Bingen, monaca benedettina ed erudita, definiva “viriditas”, la forza vitale verde delle piante su tutti gli altri esseri viventi.

Oggi la ricerca moderna fornisce una solida base scientifica a ciò che Ildegarda aveva intuito, sottraendo le sue parole dal regno del mistero: le piante comunicano direttamente con il nostro sistema immunitario ed il nostro inconscio, senza doverle nemmeno toccare o ingerire. L’affascinante interazione uomo-pianta, riveste sempre di più un ruolo primario per la medicina e la psicoterapia, ponendosi alla base del meccanismo in grado di mantenere sani, fisico e psiche e prevenire la malattia.

La vegetazione, a dispetto del ruolo fondamentale nella produzione dell’ossigeno, tra fotosintesi clorofilliana e potere della pioggia, ancora oggi è considerata da molti un elemento passivo e inanimato.

A partire da Aristotele che con il trattato “Sull’anima” iniziò col sostenere che le piante sono esseri viventi dotati di anima, agli studi Darwiniani sul fototropismo sull’orientamento dei vegetali verso la luce per cercare nutrimento, finalmente nel 1966 si scopre che le piante percepiscono la realtà è comunicano!

La scoperta si deve ad un agente della CIA, esperto del poligrafo (macchina della verità) che applicò degli elettrodi alla pianta del suo ufficio, per capire in quanto tempo l’acqua riuscisse a risalire dalle radici alle foglie.La sua Dracaena reagì, è per empatia il tracciato della macchina della verità risultò simile a quello umano. Bruciando le foglie, l’ago della macchina mostrò addirittura uno stato di terrore che come un urlo si placo’ solo quando il fiammifero fu spento.

A quel punto provò a bollire dei gamberetti vivi: la pianta mostrò una particolare forma di sofferenza, mostrando di percepire distintamente anche la violenza verso chi le stava accanto, riconoscendo addirittura l’autore del gesto negativo con un tracciato deciso sul poligrafo allorché il torturatore rientrò nella stanza.

FOTO: Dracaena, Mimosa Ludica, Boquilla Tritoliata, Arabidopsis – Rogo al Faito estate 2017

In un recente articolo apparso sulla rivista scientifica di fisiologia vegetale “Trends in plant science”, a firma del direttore del Laboratorio di neurobiologia vegetale dell’Università di Firenze, Stefano Mancuso, e del professore di Biologia cellulare di Bonn, Frantisek Baluska, si illustra come i vegetali possiedano una sorta di intelligenza e percezione dello spazio che li circonda, nonchè una capacità di vedere e memorizzare, anche se sprovvisti di occhi e sistema nervoso.

Alcuni esempi aiutano a capire perché: La sensitiva Mimosa pudica, chiude le foglioline quando si sente minacciata, però se capisce che non ha nulla da temere, smette di farlo e lo ripete anche a distanza di oltre 40 giorni; la Boquilla trifoliata invece, si mimetizza come un camaleonte, imitando colore, forma e dimensioni della pianta vicina e l’Arabidopsis fa ancora di più, riesce addirittura ad imitare le caratteristiche genetiche delle colture presenti nel suo habitat.

Insomma, le piante sono capaci di fare cose che noi nemmeno immaginiamo, basta pensare che si può mutilarle fino al 90% senza ucciderle, al contrario di quel che avviene nel mondo animale, dove basta rimuovere solo uno degli organi fondamentali perché l’intero corpo soccomba.

L’uomo dispone di cinque sensi con cui interagisce con il mondo: gli scienziati sostengono che le piante ne abbiano venti con cui monitorare le variabili dell’habitat in cui vivono.

Sul fronte della riproduzione poi, “la fantasia è al potere”:

la gamica (sessuale) garantisce la variabilità genetica, con una maggiore resistenza alle condizioni ambientali, ai parassiti ed agli agenti climatici; quella agamica o (vegetativa), per divisioni cellulari della pianta madre in una pianta “figlia”, con caratteristiche uguali alla pianta madre; alle altre tecniche di moltiplicazione (talea, margotta, propaggine, innesto, divisione in cespi).

A conti fatti il modello gerarchico del mondo animale, è quindi anche di quello umano, si rivela molto più fragile, oltre ad essere anche quello oggettivamente più pericoloso: basta pensare al danno epocale che può provocare anche un solo uomo, come ad esempio l’ormai tristemente famoso piromane del Faito o quello del Vesuvio, solo per citare le ultime new entry del settore!

Dato che “Ogni organizzazione, in cui la gerarchia affida a pochi il compito di decidere per molti, è inesorabilmente destinata a fallire” – come afferma Mancuso – “il futuro non potrà che far propria la metafora vegetale”.

