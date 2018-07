La Costiera Amalfitana è ostaggio dei bus turistici: stop alle deroghe?

Dopo il grave incidente di ieri avvenuto ad Amalfi, in cui è stato vittima un ragazzo di Ravello, a cui vanno le preghiere di tutti ed anche le nostre, quest’oggi in un post su Facebook Andrea Cretella ha invocato una manifestazione, richiamando l’attenzione sull’episodio:

“Cittadini di Amalfi e della Costiera Amalfitana è ora di passare dalle chiacchiere ai fatti a tutela della nostra incolumità e della nostra salute. Considerato che le nostre richieste, denunce, preghiere, inoltrate da anni in modo sereno e civile agli organi preposti e responsabili, che dovrebbero garantire la sicurezza stradale in Costiera Amalfitana, sono rimaste inascoltate e inevase. Visto il tragico incidente di ieri 10 Luglio 2018, che ha coinvolto il Giovane Vincenzo, tutt’ora ricoverato in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, senza voler strumentalizzare e fare demagogia sul tragico e drammatico episodio e in particolare senza colpevolizzare e criminalizzare la proprietà del Bus e l’autista. Ho inteso organizzare una manifestazione di protesta contro gli organi competenti (Regione, Provincia, Comuni della Costiera, Anas etc.) per il mancato rispetto e l’applicazione delle norme del codice della strada in materia di sicurezza stradale e pubblica e privata incolumità. Basta con le autorizzazioni in deroga dei bus di 10 mt. Basta al rilascio di autorizzazioni di linee in Costiera Amalfitana, Basta con il Transito Giornaliero di centinaia di Bus che oltre ad essere un motivo di grave intralcio alla circolazione stradale e inquinamento ambientale è un pericolo per la nostra salute e incolumità. Ripeto non voglio speculare sul tragico incidente di Vincenzo, ma proprio per evitare che si possono ancora verificare bisogna agire con fermezza. Ricordate i casi della Sig.ra Perrella di Atrani e della Sig.ra di Cetara. Per amore e solidarietà a Vincenzo partecipate. Vi farò sapere presto il giorno la data e l’ora esatta della manifestazione. Non aspettiamo ancora le tragedie grazie”.