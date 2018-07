Con la casacca rossonera forze fresche

La squadra si rafforza con due giovani difensori

Sorrento – Altre due baldi e promettenti forze fresche si accasano con la casacca rossonera che si rafforza con due giovani difensori.

Uno è un difensore classe 1999 ed è Alessio Giobbe che è cresciuto nella scuola calcio A.S.D. Vincenzo Riccio, è stato uno dei punti di forza degli Allievi Lega Pro de L’Aquila con la quale ha conquistato i play-off per la prima volta nella storia del club abruzzese. Le sue prestazioni sono state ottime tanto da far si che la società della Cremonose acquistasse la giovane promessa per rinforzare la categoria Berretti. Dal Nord al Sud ed eccolo che nella stagione passata ha firmato per la società Benevento calcio ed ha vestito la maglia degli stregoni ed è stato inserito nella rosa Primavera allenata da mister Nicola Romaniello. Dalla zona sannita a quella della costiera sorrentina con la maglia rossonera.

E la stessa maglia sarà indossata da Domenico Todisco, laterale difensivo nato nel 1998, con trascorsi nella Primavera dell’Avellino dove ha giocato nella stagione 206/17 per 20 volte di cui 71 da titolare. Poi nella scorsa stagione ha fatto le ossa con la maglia granata dell’Hercolaneum vantando ben 17 presenze di cui 11 da titolare con all’attivo una rete, e subentrato per 6 volte ed è stato sostituito per 5.

Un buon biglietto da visita per entrambi per un Sorrento che desidera essere protagonista anche per la prossima stagione.

