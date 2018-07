La buona notizia, arriva la Pediatra a Positano. Benvenuta dottoressa Milena Torino

Positano, Costiera amalfitana. Apprendiamo dall’amministrazione De Lucia una buona notizia

Già da mesi l’Amministrazione Comunale, ben comprendendo le preoccupazioni dei genitori di Positano, ha manifestato la necessità di avere un ambulatorio di pediatria nel nostro comune, che non costringa i nostri bambini a lunghi spostamenti ed attese per potersi curare. Grazie all’impegno dell’Asl Salerno, è stato possibile attivare la procedura prevista per le zone carenti straordinarie, che da dato esito positivo. Così dal mese di agosto finalmente Positano avrà una professionista al servizio dei bimbi della nostra città, la dottoressa Milena Torino, che viene da una lunga esperienza presso l’ospedale Santobono di Napoli, ma ha deciso di intraprendere questa forte scelta di vita, ponendo la sua professionalità al servizio delle comunità della costiera amalfitana.

Alla dottoressa Torino facciamo i nostri migliori auguri, certi che farà un ottimo lavoro.

Presso il polo socio sanitario “D. Fiorentino” in via Pasitea, dal 06 agosto la Dottoressa Torino riceverà il lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e il martedì dalle ore 17.00 alle 18.00, mercoledì e giovedì su appuntamento.

Per contatti:

Polo sanitario 089 875 832

Dottoressa Torino Cellulare 331 94 22 325