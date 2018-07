La bellissima Valentina Nappi in visita a Positano e Sorrento – FOTO

Vacanze tra le due costiere per la bella pornostar Valentina Nappi. L’attrice hard ha pubblicato alcuni scatti sul proprio profilo ufficiale Instagram che l’hanno immortalata a far visita a Sorrento. Valentina è stata precedentemente anche a Positano: è stata anche accompagnata dai Lucibelli agli scogli. Continuano a palesarsi vip in questa intensa estate nei nostri splendidi territori.

Valentina Nappi, nata a Scafati, ma cresciuta a Pompei, è stata lanciata dal noto attore hard Rocco Siffredi nel 2011, col quale era entrata in contatto per e-mail. La Nappi ha esordito nella pornografia a ventuno anni nel film “Rocco’s Bitches in Uniform”, prodotto da Evil Angel nel 2012. Ha all’attivo oltre duecento scene in film prodotti da case di produzione porno. Tra queste figurano i colossi come Brazzers, Elegant Angel, Evil Angel, Digital Playground e Jules Jordan.