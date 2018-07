L’ Angolo di Catilina sulla triste mutazione dell’isola dell’amore.

L’Informatore Popolare n.27 del 15 luglio 2018 – Caprinews

Prosegue senza sosta l’invasione dell’Isola, con gli sbarchi quotidiani di migliaia di turisti intruppati in carovane transumanti provenienti dalle navi da crociera e dalle località del Golfo ma anche da Roma per la gita organizzata da agenzie turistiche e tour operator.

La trasformazione dell’Isola è inarrestabile. Il cambiamento non riguarda però solo il numero incontrollabile degli sbarchi ma anche la morfologia del nuovo turismo caprese. Una nuova

fauna di animali esotici sta devastando l’Isola lasciando nell’ombra e accantonando in un angolo i vecchi protagonisti del turismo isolano. “Chiattilli” e “cagamarine” continuano a vivacizzare le serate e le nottate capresi, così come continuano a far sosta nell’Isola i soliti

noti del mondo dello spettacolo, dell’industria, della politica. Noi, che siamo stati abituati a vedere i Cesari passeggiare per le nostre stradine, abbiamo visto poi regnanti e imperatori così come i grandi capitani di industria, facciamo fatica a comprendere, giustificare e accogliere questa nuova umanità o meglio questa nuova e diversa fauna.

I Cesari non ci sono più, regnanti e imperatori scarseggiano sostituti dai nuovo barbari che molti si ostinano a chiamare solo turisti giornalieri. In realtà è tutto un nuovo mondo che sta inesorabilmente cambiando Capri.Settimana scorsa pubblicavamo una foto con il tappeto di barche di tutte le forme, di tutti i tipi e dimensioni che soffocano lo splendido mare della nostra Isola. Sono i burini del mare, i “cafonauti” del rampante turismo nautico che, specialmente nei fine settimana, strangolano l’Isola producendo danni all’ecosistema marino difficilmente riparabili.

Anche in Piazzetta e nelle vie delle griffes è in atto un cambiamento nelle frequentazioni e nelle presenze.

Sono comparse nuove figure e certamente non sarà sfuggito agli attenti capresi, giovani e meno giovani, la numerosa presenza nei fine settimana di vistose e affascinanti fanciulle. Le potete osservare tra i tavolini dei bar della Piazzetta o nei luoghi dove è più alta la concentrazione di uomini più avanti negli anni ma con il portafogli proporzionalmente più gonfio. Sono le eredidi una antica, anzi antichissima, tradizione. Sono le escort, le nuove interpreti di quel mestiere definito come “il più antico del mondo”.

Queste presenze testimoniano il cambiamento anche dei costumi e dei frequentatori dell’Isola.

Capri Isola dell’amore ma anche Isola della trasgressione e della libertà assoluta non esiste più, travolta dalle nuove mode e dai nuovi stili di vita. Dopo la scoperta grazie alla politica e allo sdoganamento delle escort anche quel mestiere è diventato più diffuso, con un processo di omologazione tanto vasto quanto generale. Certamente l’estetica del variopinto popolo della Piazzetta trarrà gran giovamento dalle prosperose esibizioni delle escort che hanno cominciato a frequentare l’Isola nei punti iconici che non andiamo a ricordare, a ripetere e nominare per non incorrere nell’ipotesi dell’adescamento, dell’induzione e lo sfruttamento dellaprostituzione.

Anche il mondo delle tossicodipendenze è cambiato, diventando anche a Capri un fenomeno di massa. Finiti i tempi di personaggi maledetti come il Conte Fersen e la sua stanza dell’oppio con la morte per overdose di cocaina e altre droghe.

Accade ora che i giovani nuovi frequentatori dell’Isola si dedichino alle cosiddette droghe leggere da assumere secondo i nuovi rituali con l’aiuto, magari, di un algoritmo che suggerisca tempi, modi e qualità delle colorate e variegate pillole dei “nuovi viaggi”.

In questo quadro deprimente e negativo si inserisce il fenomeno dei nuovi capitali che, complici le banche più spregiudicate ed agguerrite, stanno silenziosamente rilevando le attività commerciali.

Molte delle griffes presenti sull’Isola hanno abbandonato il classico franchising, gestendo direttamente i negozi monomarca e acquistando anche le mura.

Bulgari, Benetton, Ferragamo sono solo alcuni ad aver investito sugli immobili ma altri seguiranno per la trasformazione dell’Isola nel luna park imposto dai controllori dei flussi turistici a livello mondiale.

Nuovo terreno di caccia è il settore alberghiero, indebolito da una stagionalità che si va nuovamente accorciando dopo l’espansione dei decenni precedenti. Già alcuni importanti alberghi sono passati di mano e molti altri sono in lista d’attesa per finire nelle voraci fauci delle grandi catene alberghiere o di speculatori, in fremente attesa di sbarco sull’isola dove sono stati già preceduti dai nuovi proprietari di due complessi importanti come il Capri Palace e il Tiberio Palace, per non dimenticare strutture più piccole ma prossime a tirare i remi in barca.

La desertificazione degli alberghi a gestione familiare, caratteristica dell’hotellerie caprese, continua senza sosta e sta per consegnarci nuovi sbarchi e nuove sorprese. Di questo fenomeno della dismissione degli alberghi capresi almeno conosciamo i responsabili: le banche.

Poco si potrà fare per mantenere questa tradizione dell’ospitalità caprese, ma almeno in questo caso si potrà alzare il dito e raccontare ai capresi che ci seguiranno come e perché questa Isola di Paradiso comincerà anche a puzzare un po’ di Purgatorio, se non di piccolo Inferno.

Catilina