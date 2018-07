Kourtney Kardashian: dopo Capri, tappa anche a Positano – FOTO

Continuano a far visita alla Divina i vip di tutto il mondo. Quest’anno, in particolare, è stata un’estate fino ad ora davvero piena di celebrità, di tutte le categorie. Ultima, ma non ultima, l’imprenditrice e stilista Kourtney Kardashian. La bella statunitense ha pubblicato, infatti, una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram dove si è fatta immortalare a Positano. Qualche giorno fa era a Capri, sempre in compagnia del fidanzato Younes Bendjima.

Kourtney ha origini armene da parte di padre, e scozzesi ed olandesi, da parte di madre. E’ nata in California a Mill Valley ed è cresciuta a Los Angeles con le sorelle, il fratello, la madre e il padre fino al 1991, anno in cui i genitori hanno divorziato. E’ la primogenita di tre sorelle e un fratello avuti dal famoso avvocato Robert Kardashian (è stato in passato amico di O.J. Simpson) morto nel 2003 a causa di un cancro. Le altre due sorelle e il fratello minore, anche loro famosi grazie al reality show a loro ispirato sono Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Rob Kardashian.