Jorit fermo per murales ad Ahed Tamimi , il servizio di Alberto Maresca per Positanonews “Liberatelo”

Jorit fermo per murales ad Ahed Tamimi , il servizio di Alberto Maresca per Positanonews. Maresca, studente e rappresentante di istituto del Liceo Classico Marone di Meta di Sorrento, sta manifestando a Napoli per la liberazione di Jorit. Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, una delle voci online più importanti della Campania, si schiera con loro “LIBERATELO”

Jorit, street artist napoletano già popolare per i suoi murales sparsi per tutta la città raffiguranti personalità emblematiche della nostra cultura quali Maradona, Hamsik, Sarri e S.Gennaro, è stato arrestato lo scorso sabato presso Betlemme. il 26enne si era recato in Israele per dipingere il volto di Ahed Tamimi, ragazza di 17 anni palestinese che è stata detenuta per ben 8 mesi dalle autorità sioniste dopo aver reagito all’atteggiamento provocatorio da parte delle stesse forze dell’ordine. Jorit è stato fermato mentre lavorava al disegno nella cosiddetta Zona B, vale a dire la parte di territorio sotto il controllo dell’OLP palestinese, nonostante questo la polizia militare l’ha arrestato, come cita il suo ultimo post su Facebook risalente a ieri. Pertanto, la città di Napoli si è mobilitata con un presidio volto a mobilitare la Farnesina e il Consolato per liberare Jorit. L’evento ha avuto inizio alle ore 10, con vari attivisti pro-Palestina che hanno spiegato l’accaduto insieme alle testimonianze dei parenti dello stesso artista. Durante la manifestazione, cordogliata da bandiere e striscioni, è stato anche lanciato un messaggio di solidarietà verso la Freedom Flottilla, imbarcazione che è partita dal molo Beverello alla volta della Striscia di Gaza, cercando di rompere pacificamente il blocco navale imposto da Israele.

Da Maradona all’attivismo palestinese. Sul muro di separazione israeliano, a Betlemme, lo street artist italiano Jorit Agoch ha realizzato un murale gigantesco che ritrae Ahed Tamimi, l’attivista palestinese di 17 anni in carcere per aver schiaffeggiato un soldato dell’Idf. Tamimi è diventata un simbolo della resistenza del popolo palestinese dopo che fu ripresa mentre nel giardino della sua abitazione in Cisgiordania contestava il militare. Il video di quei fatti divenne presto virale e la ragazza fu alla fine arrestata e condannata a otto mesi di carcere da una Corte militare israeliana. Per lei, e il suo rilascio, si sono spesi attivisti e associazioni di tutto il mondo e forse questa domenica verrà liberata. La tenacia e l’impegno con cui Tamimi ha portato avanti la causa dei diritti civili e umani del suo popolo le è valso il soprannome di Rosa Parks della Palestina. Accanto al suo volto c’è quello di un’altra donna diventata un simbolo: la giovane dottoressa con il velo rosso uccisa a giugno dall’esercito israeliano durante negli ultimi giorni di proteste della Marcia del ritorno. Come quelle di Tamimi, anche le sue immagini, che la ritraggono poco prima di essere colpita mentre corre ad aiutare un giovane ferito in camice bianco e con le mani alzate, hanno fatto il giro del mondo. Il muro che divide la Cisgiordania da Israele è ricoperto di graffiti a sostegno della causa palestinese: qui ha dipinto anche lo street artist britannico Banksy. E ora si è aggiunto anche un pezzo d’Italia