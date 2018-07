Il Jet Capsule, mini yacht dal cuore italiano, approda nelle acque di Capri

Per la gioia dei tanti curiosi e dei tanti amanti delle novità tecnologiche, nelle acque del porto di Capri è arrivata un’imbarcazione davvero singolare, che sembra appena uscita da uno di quei film di fantascienza che tanto appassionano. Si tratta di un prototipo di Jet Capsule, uno yacht miniaturizzato completamente realizzato in Italia, frutto dell’inventiva di Pierpaolo Lazzarini, un giovane designer viterbese. Il mini yacht ha forma compatta e rotondeggiante e, sicuramente, non passa inosservato con i suoi 7,5 metri di lunghezza e 3,5 metri di larghezza. E’ un’imbarcazione che da alcuni anni viene già utilizzata all’estero come tender di appoggio alle barche di grandi dimensioni. Il Jet Capsule unisce lo stile ad una tecnologia d’avanguardia, con la presenza di pannelli fotovoltaici, vetri fotocromatici e sistema ad idrogetto di ultima generazione. E c’è da scommetterci che ben presto spopolerà anche nei nostri mari.