JALLOW LA SETTIMANA PROSSIMA ALLA SALERNITANA

FABIANI TRATTA ANCORA DJURIC COL BRISTOL, NOVITÀ ENTRO DIECI GIORNI

La settimana prossima Lamin Jallow sarà un calciatore della Salernitana. L’accordo tra il Chievo Verona, che detiene la proprietà del cartellino, e Angelo Fabiani esiste da tempo. Sulla parola c’è anche quello col giocatore, al momento ancora bloccato nel suo paese.

Gli ormai noti problemi burocratici, legati allo smarrimento del permesso di soggiorno in Italia, hanno impedito all’attaccante gambiano di tornare. Lunedì Jallow incontrerà il console per ottenere il permesso di reingresso nel nostro paese grazie al contratto in essere con il Chievo.

Tornato finalmente in Italia, firmerà il nuovo contratto con la Salernitana. Il percorso dovrebbe essere questo a meno di ulteriori intoppi burocratici o di improvvisi ripensamenti del calciatore. Che per la verità sembrano improbabili dato che lo stesso giocatore africano tramite i social ha annunciato il suo arrivo a Salerno. Presto la Salernitana raggiungerà un altro obiettivo fissato da giorni.

Anche per il portiere Alessandro Micai la settimana prossima dovrebbe sancire il passaggio ufficiale al club granata per cinque anni. Martedì 31 luglio il Collegio di Garanzia del Coni valuterà il ricorso del Bari e potrebbe stabilire lo svincolo di tutti i giocatori del club pugliese. Con Micai e Jallow la Salernitana inserisce due pedine importanti nel suo scacchiere ma non si escludono ulteriori novità in avanti.

Col Bristol è rallentata ma non interrotta la trattativa per Djuric. Fabiani attende che la società inglese abbassi le richieste per chiudere l’operazione entro dieci giorni. Il 9 agosto alle ore 17 terminerà il calciomercato oltre Manica. Djuric potrebbe essere ceduto anche successivamente a questa data ma poi il Bristol non potrebbe prendere nessuno al suo posto.

Koné è finito fuori orbita perché il centrocampista del Frosinone prende ancora tempo e questa posizione non piace a Fabiani. Per il ruolo di secondo portiere è vicino Gianmarco Vannucchi dell’Alessandria. Anche perché è un under e la Salernitana ha il problema degli over. Al momento ce ne sono 20 in organico. Fabiani sta lavorando anche sulle uscite. Il Foggia vuole Cicerelli e propone lo scambio con il centrocampista Gerbo.