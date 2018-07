Ispettori del Ministero all’ospedale Monaldi di Napoli accompagnati dai carabinieri del Nas

Una task force del Ministero della Sanità sta effettuando delle ispezioni nell’ospedale Monaldi di Napoli nell’ambito di accertamenti su presunte criticità connesse ai trapianti pediatrici. Presenti anche i carabinieri del Nas. La task force è accompagnata dai vertici degli Ospedali dei Colli, il commissario straordinario Antonio Giordano e il sub commissario con funzioni sanitarie Maria Vittoria Montemurro, e da rappresentanti della Regione Campania. (Rassegna stampa – Fonte Ansa)La struttura sanitaria è da tempo al centro delle proteste dei genitori dei piccoli pazienti. Nove sarebbero i bambini morti in quattro anni in una struttura che era un’ eccellenza in Italia e che, secondo quanto denunciano i genitori, versa in un declino culminato nel 2017 con la chiusura di Cardiologia e Terapia intensiva pediatrica. C’è inoltre un dossier presentato proprio dal comitato dei genitori dei bambini trapianti, che con il supporto di Federconsumatori Campania e Comitato Sanità Campania è stato consegnato in Procura sotto forma di esposto. In una decina di pagine, si articola la richiesta rivolta all’autorità giudiziaria di fare piena luce sulla vicenda del blocco dei trapianti pediatrici all’ospedale Monaldi.Nel documento, Rosarno Stornaiuolo, presidente della Federconsumatori, spiega che l’associazione che presiede, con missive del 13 settembre e del 30 novembre 2016, ha segnalato alle istituzioni regionali e nazionali “l’inaccettabile numero di decessi che dal 2014 ha accompagnato l’attività trapiantologica pediatrica presso l’ospedale Monaldi dell’Azienda ospedaliera specialistica Dei Colli”. Una protesta culminata con un appello lanciato da alcuni di quei genitori che si sono arrampicati sul tetto della struttura sanitaria napoletana.