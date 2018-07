Ischia. Arrestato un immigrato bengalese per aver tentato di abusare di due minorenni

All’alba di oggi i Carabinieri della stazione di Barano d’Ischia hanno arrestato Sarkar Kanchan, un immigrato bengalese di 30 anni, residente a Barano dove svolge l’attività di badante. Contro di lui l’accusa di violenza sessuale ed atti osceni in luogo pubblico. Nel pomeriggio dello scorso 18 giugno il bengalese avrebbe incontrato una 15enne in via Vincenzo Di Meglio, l’avrebbe seguita rivolgendole gesti equivoci per poi aggredirla cercando di violentarla. Per fortuna la ragazza riuscì a divincolarsi ed a fuggire. Pochi giorni fa l’uomo si è reso nuovamente protagonista di un episodio simile ai danni di una 17enne, guardandola insistentemente alla fermata di un autobus e compiendo atti osceni. Le due giovani vittime hanno presentato denuncia ed hanno riconosciuto l’uomo dai fotogrammi registrati dalle telecamere di videosorveglianza di una tabaccheria.