Intensificati i controlli di prevenzione da parte della Polizia di Stato. I provvedimenti del Questore di Salerno

Nell’ambito del rafforzamento dell’azione di contrasto alle attività illecite da parte della Polizia di Stato – Divisione Polizia Anticrimine, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da maggiori presenze in città ed in provincia, il Questore di Salerno ha emesso nr. 10 provvedimenti di avviso orale e nr. 12 provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Salerno per la durata di anni tre nei confronti di vari pregiudicati dell’hinterland salernitano e napoletano sottoposti nei giorni scorsi a controllo dalle pattuglie in servizio di controllo del territorio in circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere che gli stessi potessero porre in essere attività illecite.

Inoltre, il Questore ha emesso nr. 3 provvedimenti di allontanamento dai luoghi dove vengono svolte illecite attività (cd. D.A.SPO. urbano) a carico di altrettanti soggetti dediti in varie zone della città all’attività di parcheggiatore abusivo.

Intensificata anche l’attività di contrasto alla violenza di genere con l’emissione da parte del Questore di nr. 5 provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di condotte violente e comportamenti persecutori in ambito familiare.