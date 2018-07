Insegnare italiano nei college Usa, via al bando “Fulbright-Flta”

E’ online il bando per assistenti di lingua italiana negli Stati Uniti: Flts – Foreign Language Teaching Assistant – per l’anno accademico 2019-2020. La borsa di studio Fulbright-Flta offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi e soprattutto migliorare la conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense all’interno del proprio Paese. La Commissione Fulbright finanzia le spese di viaggio del borsista italiano e mette a disposizione un contributo per le spese di soggiorno; il Dipartimento di Stato finanzia le spese di vitto e alloggio, uno stipendio mensile e il costo per la frequenza di due corsi universitari durante ciascun semestre. Per partecipare al concorso Flta è necessario fare domanda compilando l’apposita Fulbright Flta application form e farlo pervenire online e nella versione cartacea entro martedì 31 luglio 2018.