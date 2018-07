Inneggia all’Isis su Facebook: 32enne di San Valentino Torio (Salerno) a processo per istigazione al terrorismo

19/07/2018 – E’ accusato di istigazione per delinquere finalizzata al terrorismo Omar Rguibi, 32enne magrebino di San Valentino Torio. Si tratta del primo imputato che sarà processato per terrorismo al tribunale di Nocera Inferiore. L’uomo pubblicava foto dello Stato Islamico attraverso il proprio profilo facebook. In altri messaggi, invece, inneggiava all’Isis. I fatti – ricorda Il Mattino risalgono al 2015. Due settimane dopo gli attentati di Parigi, l’imputato pubblicò una sua foto con la scritta “Isis”, mentre con altri messaggi condivise immagini di Al Baghdadi, califfo e guida spirituale dello Stato Islamico, l’organizzazione terroristica radicata tra Siria e Iraq. Furono almeno una decina i messaggi che gli costarono la denuncia a piede libero. Ora la sua situazione si è aggravata ed è scattato il rinvio a giudizio. (RASSEGNA STAMPA – SALERNONOTIZIE.it)