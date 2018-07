Indonesia, forte terremoto nell’isola di Lombok: almeno 10 morti e 40 feriti

JAKARTA – Sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l’isola di Lombok.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a nord-est del capoluogo di provincia Mataram. La valutazione dei danni è in corso, la scossa è avvenuta alle 5.47 del mattino.

«Finora non abbiamo ricevuto alcun rapporto sui danni», ha detto il portavoce dell’agenzia Hary Tirto Djatmiko in una nota. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ha aggiunto. L’Indonesia, un arcipelago di migliaia di isole, si trova sul cosiddetto Pacific Ring of Fire, un hotspot di attività sismica