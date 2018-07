“Indipendence Day”. Da Positano Buon 4 luglio a tutti i lettori americani

Il giorno dell’Indipendenza degli USA ” Independence Day”, noto anche come 4 luglio, è la festa nazionale degli Stati Uniti d’ America.

Positanonews, vuole augurare a tutti i lettori Americani e turisti qui, un buon quattro luglio.

Il primo giornale online della Amalfi and Sorrento coast ha migliaia di lettori al giorno dall’estero e negli USA aumentano sempre di più, non solo per i migranti della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma anche per i tanti turisti che vengono qui e vogliono rimanere legati con il territorio tramite il nostro giornale, tanti tour operator che lo utilizzano come un riferimento per le notizie di cronaca, viabilità, per le manifestazioni, che pubblichiamo con continuità, che per gli americani significa affidabilità, da ben 14 anni quotidianamente, ma anche per chi vuole avere notizie certe dal posto.

Positano poi è anche un luogo molto legato agli americani , il turismo dagli USA ne ha fatto la sua fortuna dagli anni Cinquanti dall’epoca del Rest Camp dell’allora sindaco Paolo Sersale e da lì in poi, oggi abbiamo poi una delle più belle strutture del mondo, Villa Tre Ville di Zeffirelli, diventata di proprietà di Govind Friendland brillante imprenditore USA innamorato di questo posto. E li , nel panoramicissimo ristorante “Maestro”, dove si può accedere anche dall’esterno su prenotazione , e sulla spiaggia di Laurito al Tre Ville Resort Beach , sarà festa grande, stasera.

Oggi milioni di americani si uniscono per celebrare l”Independence Day’, festa nazionale degli USA. Ma cosa si festeggia esattamente il 4 luglio?

L’anno dell’evento che ha segnato la storia degli Stati Uniti è il 1776, nel pieno della Rivoluzione americana, quando le Tredici Colonie – ovvero New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia – si distaccarono dall’Impero britannico di cui facevano parte, attraverso la ratifica della dichiarazione d’Indipendenza.

Questo episodio viene considerato l’atto di nascita degli Stati Uniti d’America. La dichiarazione venne in realtà redatta da Thomas Jefferson il 2 luglio del 1776, ma fu due giorni dopo che venne ratificata ufficialmente al congresso di Philadelphia, in Pennsylvania. George Washington, comandante in capo dell’Esercito continentale durante tutta la guerra di indipendenza americana, divenne il primo Presidente degli Stati Uniti nel 1789.

Il Massachusetts fu il primo stato a riconoscere il 4 luglio come festa nazionale, nel 1781, mentre il termine ‘Independence Day’ venne usato per la prima volta nel 1791. Il 4 luglio rappresenta quindi una ricorrenza importantissima per gli USA, ed è una grande festa nazionale con eventi organizzati in ogni Stato. Fuochi d’artificio, parate, barbecue e pic-nic, riunioni di famiglia e partite di baseball. L’Independence Day è per gli americani un’occasione per festeggiare in ogni modo la nascita della loro nazione.

