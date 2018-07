Incendio a mare a Ischia salvata una famiglia L’allarme è scattato poco dopo le 14:00, quando la oggi la sala operativa della Capitaneria ha ricevuto la segnalazione di un’imbarcazione da diporto con due persone a bordo interessata da un principio di incendio nella zona di mare compresa tra il l’Isola d’Ischia e Ventotene, all’incirca a 10 miglia dalla costa. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP829 che giunta in prossimità del punto segnalato, ha tratto in salvo i due occupanti, il sessantunenne Gino Di Meglio, noto avvocato ischitano, e l’altro diportista, un 41enne del posto.

Secondo il rapporto del comandante Alessandro De Angelis, i due naufraghi, che versavano in buono stato di salute, venivano fatti imbarcare a bordo dell’unità SAR alle ore 14.40 mentre l’imbarcazione da diporto di metri 15 e di colore bianco era interamente avvolta dalle fiamme che impedivano l’avvicinamento in sicurezza dell’unità di soccorso. Nel frattempo era stato richiesto anche l’intervento in zona dell’unità navale dei VVF del Comando di Napoli per tentare le operazioni di spegnimento dell’incendio e l’eventuale recupero del natante.

Ma a causa della violenza del rogo e per gli ingenti danni subiti, lo scafo d’altura ha concluso la sua esistenza inabissandosi su un fondale di circa 800 metri alle 16.30 circa, dopo due ore e mezza dallo scoppio dell’incendio. Dall’affondamento del relitto, a seguito del violento incendio divampato, non sono derivati sversamenti di carburante nello specchio acqueo prospiciente, né si sono rilevati detriti in galleggiamento potenzialmente pericolosi per la navigazione. Sulla dinamica dell’evento, la Guardia Costiera di Ischia ha aperto una indagine amministrativa.