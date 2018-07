Hugh Jackman di X-Men fra Capri e la Costa d’ Amalfi, si fa il pieno di Vip L’attore australiano mentre era a passeggio per le stradine del centro storico dell’isola ha fatto tappa nel ristorante del jet set su Via Fuorlovado “Aurora”. L’idolo del cinema hollywoodiano si è presentato all’improvviso nel tardo pomeriggio, quando il locale si preparava già per il dinner, ed ha trovato ad accoglierlo la proprietaria del ristorante Mia D’Alessio che è rimasta sorpresa dalla specifica richiesta fattale dal famoso divo: “I’m here to eat the best pizza in the world… pizza all’acqua!” (ovvero: sono qui per mangiare la migliore pizza al mondo… la pizza all’acqua!). Mia D’Alessio, con la ristorazione nel sangue, non si è fatta trovare impreparata e gli ha impastato di persona la famosissima pizza con pomodorini dell’orto, la cui ricetta è persino brevettata. Dopo il gustoso e personalizzato light lunch, Jackman ha posato per una foto ricordo per l’album d’onore dell’Aurora, ed ha ripreso il suo tour alla scoperta del centro storico di Capri. Dopo non poteva mancare la Costiera amalfitana , fra Positano e Amalfi .