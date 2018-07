Grande serata a Villa fondi: La farmacia dell’ anima. Franco Arminio incontra artisti e poeti della penisola

Piano di Sorrento. “La farmacia dell’anima” È il tema dell’incontro a Villa Fondi: un luogo già di per se ‘ incantevole tenuto e voluto fortemente dal dottor Giovanni Ponti con lo scrittore e poeta Franco Arminio. Un incontro tra arte, contemplazione, poesia, musica: tutto quello che fa bene all’anima! Una cornice fantastica fatta di sguardi: quelli delle opere degli artisti: Sergio Buonocore, Elisabetta Surico, Enrico De Cenzo, Mario Francese, Umberto Simone, Saul Raffaele Esposito, Simona Simone, Salvatore Schianto di Cola. Dall’intervista all’ autore emergono la grande sensibilità, ma soprattutto il grande insegnamento: per i nostri mali esiste la terza medicina: la poesia che ci permette di uscire da noi stessi per accorgerci di chi ci circonda, di chi può dare un senso al nostro esistere donandoci nel contempo la gioia di vivere. È quindi l’amore, lo sguardo infinito ciò che può salvarci dalla malattia e colmare le deficienze delle altre due!

Altro messaggio rivolto ai giovani : prendersi cura della nostra terra dei nostri luoghi, considerandoli come sacri perché tali sono e rappresentano la nostra identità!

Il momento finale della serata è stato la consegna del ritratto fatto dall’artista Sergio Buonocore a Franco Arminio.