Gragnano figlia del boss perseguita la nuova fidanzata del suo ex incendiandogli l’auto, arrestata. Due raid incendiari nella notte davanti casa a Pimonte fino a quando la vittima terrorizzata non va via, lasciando tutto per trasferirsi al Nord. Ma I Carabinieri , dopo le indagini , arrestano Maria Carfora figlia del boss, detto o fuoco che avrebbe pianificato tutto con la collaborazione di uomini del clan D’Alessandro.

Questa mattina, a Gragnano, i militari agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura, nei confronti di un’indagata ritenuta responsabile di danneggiamento, incendio e atti persecutori.

L’indagine, diretta da questa Procura e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia stabiese, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sulle responsabilità dell’indagata (già nota alle forze dell’ordine per associazione di tipo mafioso, armi e stupefacenti) negli incendi appiccati dolosamente a due autovetture proprietà di altra donna perpetrati tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 a Pimonte.

È stato accertato che l’arrestata, mossa da movente passionale, aveva messo in atto una serie di condotte minacciose e vessatorie nei confronti della vittima tali da costringerla a cambiare le abitudini di vita e, in ultimo, ad abbandonare la città e trasferirsi al Nord Italia.

È stato parimenti accertato che l’indagata per appiccare gli incendi aveva agito in collaborazione con uomini vicini al clan “D’Alessandro”.

Il fine che aveva spinto l’indagata a fare il tutto era costringere l’uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale a lasciare la sua nuova compagna che, per tale motivo, era divenuta vittima delle sue condotte illecite.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata messa a disposizione di questa Autorità giudiziaria presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.