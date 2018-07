GRAGNANO. CAOS GIUNTA: SI ARRIVI PRESTO AD UNA SOLUZIONE

Due giorni fa, abbiamo appreso tramite il quotidiano locale della notizia delle dimissioni degli assessori, Annamaria Somma, con delega ai Lavori Pubblici, e Sara Elefante, con delega alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.

Se per quanto riguarda l’Assessore Somma prendiamo atto e comprendiamo l’inevitabilità della scelta personale e non politica, dettata da una sopraggiunta incompatibilità legata ad un concorso pubblico che l’ha vista vincitrice e siamo felici di ciò, siamo altresì meravigliati per il gesto improvviso dell’Assessore Elefante.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, si fa per dire, in quanto l’Assessore, che rimette nelle mani del sindaco importanti deleghe, è espressione di Gragnano Hub, lista che in questi due anni di Amministrazione Cimmino ha spadroneggiato e reso gli altri consiglieri di maggioranza quasi subalterni, relegandoli a ruoli estremamente ed ingiustamente marginali.

Quello che ci meraviglia è il fatto che proprio alcuni giorni fa, si è tenuto un Consiglio Comunale dove dai banchi dell’opposizione abbiamo manifestato delle perplessità in merito all’operato dell’attuale amministrazione comunale e c’era stato prontamente risposto che le cose andavano bene e che tutto procedeva a gonfie vele, smentendo voci di tensioni e dissidi interni, cercando anche di tranquillizzare i cittadini, delusi dalla scarsezza dell’attuale azione amministrativa.

Il primo cittadino ha anche sempre affermato in merito ad un paventato azzeramento della sua giunta, a due anni dal suo insediamento, che squadra che vince non si cambia. Ora le ipotesi sono due: o l’Assessore Elefante non faceva parte di questa fantomatica squadra vincente oppure il sindaco si è reso conto che la sua squadra sta iniziando a perdere.

Se fosse possibile, chiediamo all’Assessore Elefante o chi per lei di illustrarci i motivi e le problematiche che l’hanno spinto a rassegnare le dimissioni ed inoltre chiediamo anche al Sindaco di riferire in Consiglio quanto prima e di nominare immediatamente nuovi assessori per far fronte alle evidenti difficoltà del nostro paese, evitando inutili perdite di tempo, rincorrendo personalismi ed egocentrismi vari che non fanno bene al paese.