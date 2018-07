graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate dai Forum comunali per il bando di concorso “Nuovi Orizzonti”, finanziato dal Forum Regionale dei Giovani – Campania.

Risultato importante – ha commentato il Presidente del Forum Regionale dei Giovani – Campania, Giuseppe Caruso – che conferma l’ottimo e consolidato percorso di vicinanza ai territori intrapreso con la mia Presidenza. Il coinvolgimento di tantissimi #Forum comunali è un risultato straordinario, considerando la situazione attuale delle strutture partecipative giovanili e – in generale – della partecipazione dei giovani alla vita pubblica, la completezza della documentazione richiesta (ma utile per un auspicabile e riconosciuto quadro di riferimento, alla luce anche dell’elaborazione, in itinere, del prossimo “kit per i forum comunali”), e le tempistiche della pubblicazione del bando.

Adesso bisogna sviluppare le singole progettualità che, pur nella complessità e nella varietà, vanno dal tema del contrasto alla disoccupazione giovanile a quella della salvaguardia dell’ambiente, dall’inclusione dei giovani con disabilità al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, dall’elaborazione di prodotti video su varie tematiche a meeting e conferenze “peer to peer”, passando per il rilancio del turismo, dell’agricoltura e di antiche arti e mestieri.

A fronte di una grande soddisfazione circa gli aspetti qualitativi e quantitativi delle proposte, di contro, è immenso il dispiacere per aver dovuto escludere dal finanziamento – a causa delle restrizioni del bando – alcune delle idee progettuali pervenute. A tal proposito – e rinnovo il mio impegno a sollecitare la Giunta su questo aspetto -sono certo, vista l’importante risposta, che a questa nostra piccola forma di sostegno ne seguiranno altre ben più importanti da parte della Regione Campania ed anche una rinnovata attenzione – su impulso, anche, della Legge Regionale “Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani”- da parte delle Amministrazioni locali, così da riconoscere il giusto ruolo ai Forum nel vasto mondo delle #politiche #giovanili e cosicché possano, ulteriormente, essere incentivate la partecipazione, la collaborazione e le reti tra giovani.”