Goletta verde, tappa a Vico Equense

VICO EQUENSE – Navigherà domenica e lunedì nelle acque della penisola sorrentina. La Goletta verde farà tappa per due giorni a Vico Equense, proveniente da Ostia, prima di proseguire il viaggio verso marina di Camerota. Dopo marina di Camerota il viaggio proseguirà con rotta su Maratea. L’imbarcazione ambientalista nel suo viaggio per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter, ha pianificato il suo viaggio di quest’anno in ventidue tappe, da Chiavari a Trieste, dove approderà il 12 agosto. Da oltre 30 anni in prima linea per la difesa del mare e delle coste dall’illegalità e dall’inquinamento, Goletta verde è partita il 22 giugno scorso. Quest’anno tra le priorità del veliero ambientalista la messa al bando delle plastiche usa e getta, la lotta alla mala depurazione, lo stop definitivo alle trivellazioni in mare, l’impegno affinchè il Mediterraneo diventi un mare simbolo di accoglienza e solidarietà. Anche quest’anno un team di tecnici e biologi accompagnerà il viaggio della Goletta Verde per analizzare campioni d’acqua (circa 300 ogni anno) attraverso un rigoroso monitoraggio scientifico. Come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Un lavoro fondamentale che permette ogni anno all’associazione di individuare e denunciare situazioni particolarmente critiche.