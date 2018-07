Giungano, quando il cronometrista fa distrarre il ciclista che non parte

Uno spettacolo imprevisto in una gara a cronometro per ciclo amatori, la cronoscalata Giungano-Trentinara. Salita di sei chilometri e mezzo, niente male, gran caldo, sulla pedana un ciclista con qualche annetto. M.Lettieri, vincitore nel 2009 della Corsa verso le nuvole. Per Michele Lettieri, probabilmente complice il cronometrista che a voce non gli scandisce ultimi secondi prima del via, non parte, resta fermo, mentre il cronometro gira inesorabile, una quarantina di secondi così sono persi, difficili da recuperare.

Lettieri capisce dell’errore, parte deciso. Su di una salita come Trentinara non si recupera per niente. Il suo crono finale è di 21.28, sessantesimo, a 5.52 dal vincitore Cinque Raffaele, ciclo team Sorrentino che ha chiuso in 15.36. Michele Lettieri testimonial dell’inizio attività del GS Lagrav Lecce, direttore sportivo Giovanni Farzati, ex pistard, graziellista robusto. (gf)