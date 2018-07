Giulia Gaudino a Positano: vacanze con il suo nuovo amore Frank Gallucci

L’influencer Giulia Gaudino ha scelto la Costiera Amalfitana per le proprie vacanze. La fashion blogger bolognese ha infatti pubblicato degli scatti su Instagram, in cui si ritrae gioiosa e rilassata a Positano.

La Gaudino è considerata una delle influencer più seguite del Bel Paese. La sua prima ribalta è stata Miss Italia, da 18enne nel 2007. La sua vita poi ha preso una piega diversa, ed un pò per gioco un pò per hobby, ha dato corso alla propria ascesa come blogger. L’emiliana, laureata in comunicazione pubblicitaria, nel 2014 è stata coinvolta nel piccolo schermo come inviata del Grande Fratello.

Giulia Gaudino è in dolce compagnia nella città romantica, condividendo le vacanze con Frank Gallucci, anche lui influencer e fashion blogger: insieme fanno coppia fissa dal 2017. Prima, la blogger era stata legata per lungo tempo a Raffaele Tommasino, con cui aveva aperto il primo sushi bar a Castellammare di Stabia.